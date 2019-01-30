"Филадельфия" обыграла "Рейнджерс" и продлила победную серию до пяти матчей в НХЛ

Игра завершилась минимальной победой "Флайерз" со счетом 1:0.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге Филадельфия Флайерз обыграла Нью-Йорк Рейнджерс, одержав пятую победу подряд в регулярном чемпионате.

Игра завершилась минимальной победой со счетом 1:0, сообщает официальный сайт лиги.

Слабое место "Флайерз" (21-23-6) внезапно превратилось в сильное. Команда, которая в этом сезоне использовала уже семерых вратарей, продлила победную серию до пяти матчей за счет 38 сэйвов Энтони Столарза. А накануне выиграла у "Виннипега" (3:1) благодаря 31 сэйву Картера Харта. Столарз проводил первый матч с 15 декабря и во второй раз в карьере отыграл на ноль, не раз и не два спасая команду от атак "Рейнджерс", которые имели заметное преимущество и перебросали соперника со счетом 38-19.

Единственный и победный гол ровно через 100 секунд после стартового вбрасывания забил нападающий "Флайерз" Оскар Линдблум. Правда, от зоны плей-офф "Летчикам" по-прежнему далеко - 10 очков.

"Пожалуй, у нас было пять или шесть шансов, которые надо было реализовывать, - сказал защитник "Рейнджерс" Кевин Шаттенкирк. - Но определенно стоит снять шляпу перед Столарзом за великолепный матч. Очень неприятно проигрывать из-за вратаря чужой команды, но тут уж ничего не поделаешь".

В воротах "Рейнджерс" (21-21-7), которые не смогли продлить победную серию до четырех встреч, сыграл Александр Георгиев, сделавший 18 сэйвов. Команда Дэвида Куинна играла в 11 форвардов и семь защитников, но в середине первого периода потеряла также нападающего Бретта Хаудена. В результате Владислав Наместников сыграл 24:14 минуты, установив личный рекорд в НХЛ. Форвард Павел Бучневич не попал в состав "Рейнджерс". Перед игрой Куинн сказал, что россиянину надо "играть лучше". Также хозяевам не помог форвард Матс Цуккарелло.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

29 ноября.

Бостон - Виннипег 3:4 (по буллитам) (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 09:49 Бержерон - 15 (Маршан, Пастрнак) - 1:0, 13:53 Моррисси - 6 (Шайфли - больш) - 1:1, 18:33 Пастрнак - 28 (Маршан, Крюг - больш) - 2:1, 44:27 Коннор - 20 (Майерс, Шиарот) - 2:2, 45:01 Коннор - 21 (Шайфли, Уилер) - 2:3, 51:39 Бержерон - 16 (Маршан, Пастрнак) - 3:3

Решающий буллит: Коннор (второй раунд)

Вратари: Галак - Хеллебайк

Броски: 39 (20+5+13+1) - 27 (8+9+8+2)

Три звезды: Коннор (В), Бержерон (Б), Маршан (Б)

Коламбус - Баффало 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)

Шайбы: 02:14 Родригес - 6 (Миттельстадт, Шири) - 0:1, 03:17 Дюбуа - 18 (Мюррей, Аткинсон) - 1:1, 07:59 Райнхарт - 12 (Ристолайнен, Маккейб) - 1:2, 09:39 Томпсон - 7 (Далин, Богосян) - 1:3, 20:21 Фолиньо - 13 (Панарин, Дюбуа - больш) - 2:3, 20:42 Скиннер - 31 (Айхель, Далин) - 2:4, 36:52 Дубински - 5 (Харрингтон, Андерсон) - 3:4, 39:27 Аткинсон - 28 (Мюррей, Панарин) - 4:4, 42:12 Шири - 8 (Родригес, Богосян) - 4:5

Вратари: Бобровский - Хаттон

Броски: 37 (13+12+12) - 34 (16+6+12)

Три звезды: Шири (Б), Родригес (Б), Аткинсон (К)

Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 01:40 Линдблом - 6 (Кутюрье, Ворачек) - 0:1

Вратари: Георгиев - Столарж

Броски: 38 (13+12+13) - 19 (12+3+4)

Три звезды: Столарж (Ф), Линдблом (Ф), Георгиев (НЙ)