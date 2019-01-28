Михайлюк провел 15 минут на площадке в победном матче Лос-Анджелес Лейкерс в НБА

Лейкерс обыграли Финикс Санс со счетом 116:102.

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Лейкерс с украинцем Святославом Михайлюком в составе обыграли Финикс Санс.

Матч завершился со счетом 116:102, сообщает официальный сайт соревнованмй.

Украинец провел на паркете 15 минут и 32 секунды, но за это время не набрал ни одного очка. Михайлюк сделал 5 бросков (3 из них – трехочковые), но все оказались неточными.

НБА. Регулярный чемпионат.

27 января.

Чикаго – Кливленд 101:104 (29:27, 24:24, 26:28, 22:25)

Клипперс – Сакраменто 122:108 (34:21, 33:30, 20:25, 35:32)

Оклахома-Сити – Милуоки 118:112 (31:25, 25:17, 33:37, 29:33)

Хьюстон – Орландо 103:98 (18:34, 35:27, 21:21, 29:16)

Даллас – Торонто 120:123 (32:38, 26:32, 30:15, 32:38)

Миннесота – Юта 111:125 (22:25, 28:28, 35:37, 26:35)

Сан-Антонио – Вашингтон 132:119 (36:26, 34:43, 29:17, 33:33)

Нью-Йорк – Майами 97:106 (26:25, 32:27, 12:29, 27:25)

Лейкерс – Финикс 116:102 (31:27, 34:26, 25:28, 26:21)