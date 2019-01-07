Одна из ведущих украинских теннисисток беременна

32-летняя Катерина Бондаренко ожидает второго ребенка.

Украинская теннисистка, 140-я ракетка планеты Катерина Бондаренко находится на 8-м месяце беременности. По этой причине спортсменка пропустит Открытый чемпионат Австралии, который начнется в Мельбурне в следующий понедельник, 14 января.

Вместе с мужем Денисом Володько Катерина уже имеет дочь Карину, которой в мае исполнится 6 лет, сообщает Xsport.ua.

В последний раз на корт Бондаренко выходила 27 августа, в Нью-Йорке, где не сумела пройти дальше первого раунда на Открытом чемпионате США.

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32-летняя Катерина Бондаренко среди всех украинских теннисистов имеет наибольший опыт выступлений на турнирах Большого шлема. На ее счету 37 стартов в основной сетке мэйджоров, которые распределились так: Australian Open – 8; Roland Garros – 9; Wimbledon – 11; US Open – 9.

Кроме того, она одержала в них 28 побед. Среди украинцев за историю больше выигранных матчей только у Андрея Медведева (65), Элины Свитолиной (42) и Александра Долгополова (33). Лучшее достижение Бондаренко в одиночном разряде – четвертьфинал US Open-2009. На ее счету два титула WTA, а также исторический трофей – победа в парном разряде на Australian Open-2008 вместе со старшей сестрой Аленой.

О сроках возвращения Катерины Бондаренко после декретного отпуска в большой спорт пока ничего неизвестно.