Канадцы забросили 14 шайб в матче-открытии молодежного чемпионата мира по хоккею

Матч против Дании завершился со счетом 14:0.

В Ванкувере (Канада) стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею, где в матче-открытии сборная разгромила команду Дании.

Игра завершилась со счетом 14:0, сообщает официальный сайт лиги.

Хозяева турнира забросили три шайбы в первом периоде, пять - во втором и шесть - в третьем. Канадцы открыли счет в матче на 5-й минуте игры, а последнюю шайбу забросили - на 57-й.

Молодежный чемпионат мира по хоккею - главное событие в мире спорта в новогодние праздники. Турнир с участием 10 сильнейших команд мира традиционно начинается в конце декабря и заканчивается в первых числах января.

Главный матч группового турнира нынешнего чемпионата мира - Канада против России - состоится 31 декабря по канадскому времени, или в ночь на 1 января по Киеву.