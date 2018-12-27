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Канадцы забросили 14 шайб в матче-открытии молодежного чемпионата мира по хоккею

12:56, 27 декабря 2018
Хоккей
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Канада разгромила Данию на молодежном ЧМ / iihf.com

Игра завершилась со счетом 14:0, сообщает официальный сайт лиги.

Хозяева турнира забросили три шайбы в первом периоде, пять - во втором и шесть - в третьем. Канадцы открыли счет в матче на 5-й минуте игры, а последнюю шайбу забросили - на 57-й.

Молодежный чемпионат мира по хоккею - главное событие в мире спорта в новогодние праздники. Турнир с участием 10 сильнейших команд мира традиционно начинается в конце декабря и заканчивается в первых числах января. 

Главный матч группового турнира нынешнего чемпионата мира - Канада против России - состоится 31 декабря по канадскому времени, или в ночь на 1 января по Киеву.

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Теги: #Канада#хоккей#хоккей молодежный ЧМ