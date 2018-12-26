Матч чемпионата Украины по хоккею перенесен из-за сложных погодных условий

Встреча "Кременчуга" и "Динамо" состоится в феврале.

Руководство Украинской хоккейной лиги приняло решение о переносе матча регулярного чемпионата страны между "Кременчугом" и харьковским "Динамо", который должен был состояться в четверг.

По причине сложных погодных условий и заторов на трассе Киев - Харьков, а также ввиду решения Укравтодора о закрытии въезда в Полтавскую область с 14:00 26 декабря поединок между «Кременчугом» и МХК «Динамо», ранее запланированный для проведения 27 декабря, перенесен на 17 февраля 2019 года, сообщает официальный сайт УХЛ.

Таким образом, следующие матчи чемпионата Украинской хоккейной лиги состоятся 29 декабря. В этот день «Днепр» сыграет с «Ледяными Волками», а «Белый Барс» проведет встречу с МХК «Динамо». В свою очередь, «Донбасс» сыграет против «Кременчука».