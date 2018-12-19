"Тампа" продлила серию без поражений в НХЛ в основное время до десяти матчей.

Команда обыграла Ванкувер со счетом 5:2.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге Тампа-Бей Лайтнинг обыграла Ванкувер Кэнакс и продлила серию без поражений в основное время в регулярном чемпионате нынешнего сезона до десяти матчей.

Лайтнинг обыграли Ванкувер Кэнакс со счетом 5:2, сообщает официальный сайт лиги.

В матче, переполненном стычками и драками, "Тампа" (26-7-2) взяла верх и одержала девятую победу за последние 10 матчей (9-0-1). Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, Седрик Пакетт оформил "хет-трик Горди Хоу" (гол, передача, драка), а Андрей Василевский сделал 36 сэйвов и был признан первой звездой встречи. Кучеров, для которого встреча стала 400-й в лиге, стал третьим игроком в сезоне, достигшим рубежа в 50 очков, и продлил результативную серию до шести встреч.

В свою очередь, "Ванкувер" (16-17-4) проиграл в основное время впервые за семь матчей (5-1-1). Голы у "Кэнакс" забили Тайлер Мотти и Кристофер Танев.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

18 декабря.

Баффало – Флорида – 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 3 Скиннер (Райнхарт, Айкел), 1:1 – 29 Брауэр (Мэтисон, Макканн), 2:1 – 31 Ристолайнен (Скиннер, Райнхарт), 2:2 – 40 Барков (Юбердо, Йэндл), 2:3 – 43 Дадонов, 2:4 – 44 Ватрано (Боргстрем, Дадонов), 2:5 – 57 Дадонов (Барков)

Нью-Джерси – Торонто – 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Таварес (Мэттьюс, Кадри), 0:2 – 7 Мэттьюс, 0:3 – 13 Марло (Дермотт, Кадри), 1:3 – 18 Ватанен (Бойл), 1:4 – 21 Марнер (Таварес), 1:5 – 39 Райлли (Браун, Кадри), 2:5 – 54 Хишир (Палмиери, Холл), 2:6 – 56 Эннис (Линдхольм, Браун), 2:7 – 58 Эннис (Браун, Гардинер)

Рейнджерс – Анахайм – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 34 Оберг (Каше, Гецлаф), 1:1 – 49 Наместников (Веси, Хауден), 2:1 – 59 Хитил (Зибанежад, Наместников), 3:1 – 59 Хэйс (Наместников)

Филадельфия – Детройт – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 18 ван Римсдайк (Гостисбеер, Жиру), 1:1 – 24 Чоловски (Ларкин, Нюквист), 2:1 – 28 Гудас (ван Римсдайк, Конекны), 3:1 – 35 Гостисбеер (Раффль, Патрик), 3:2 – 42 де ла Роз (Эн, Фрк)

Миннесота – Сан-Хосе – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 29 Кутюр (Шимек, Радил), 0:2 – 30 Павелски (Шимек, Гертл), 0:3 – 40 Кутюр (Карлссон, Гертл), 0:4 – 57 Радил

Чикаго – Нэшвилл – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Фиала (Экхольм, Джохансен), 1:1 – 35 Форслинг, 2:1 – 37 Густафссон (Тэйвс, Кэйн)

Даллас – Калгари – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Бенн (Радулов, Сегин), 2:0 – 37 Факса (Питлик, Ганзал)

Эдмонтон – Сент-Луис – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 8 Перрон (Шенн, Баумистер), 1:1 – 27 Пулюярви (Джонс, Хайра), 1:2 – 42 Марун (Бозак, Томас), 1:3 – 51 Тарасенко (Шварц, Шенн), 1:4 – 58 Шварц (О′Райлли, Шенн)

Аризона – Айлендерс – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Кемпе (Казинс, Голигоски), 1:1 – 17 Хо-Сэнг (Филппула, Пулок), 1:2 – 23 Нелсон (Пулок, Эберле), 1:3 – 28 Бовилье (Бэйли)

Ванкувер – Тампа-Бэй – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Кучеров (Пойнт), 1:1 – 9 Мотте (Виртанен, Стечер), 1:2 – 11 Пакетт (Эрни, Мартел), 1:3 – 28 Эрни (Джирарди, Пакетт), 2:3 – 45 Танев (Руссель), 2:4 – 57 Стэмкос (Хедман, Джонсон), 2:5 – 58 Палат (Строльман, Кучеров)

Лос-Анджелес – Виннипег – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Вагнер (Брикли), 1:1 – 21 Перро (Моррисси, Литтл), /2:1 – 29 Иафалло (Копитар, Даути), 3:1 – 38 Вагнер (Лафф), 4:1 – 59 Томпсон (Браун)