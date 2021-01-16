Жерсон Родригес поучаствовал в клипе на песню о самом себе.

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес снялся в клипе рэп-исполнителей из Люксембурга Джейо Бруджеза и Джа Арроганте.

Как сообщает tageblatt.lu, они записали песню на креольском языке, посвященную Родригесу. Она получила название GR10 "Gerson Rodrigues".

Песня призвана мотивировать юных футболистов.

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"Это песня о мотивации детей и молодежи. Жерсон - игрок национальной сборной, играл в Лиге чемпионов. Строки должны вселять в них надежду, что они смогут достичь подобной цели. Самое прекрасное в Жерсоне то, что он не изменился, несмотря на свой успех. Он по-прежнему хороший человек", - сказал Арроганте, который знаком с Родригесом больше десяти лет.

В клипе можно увидеть не только футбольную составляющую, но и гламур. В съемках были задействованы две Lamborghini, которые принадлежат Родригесу.

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Автор: Антон Дударь