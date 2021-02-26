"Шахтер", "Динамо", "МЮ", "Милан" и другие клубы узнают своих соперников.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 26 февраля, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам своих соперников узнают два представителя Украины: "Шахтер" и "Динамо".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть по ТВ

Начало церемонии - в 14.00.

Борьбу в турнире продолжают следующие команды: "Динамо" Киев, "Шахтер" (обе - Украина), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Милан", "Рома" (обе - Италия), "Славия" (Чехия), "Аякс" (Нидерланды), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Олимпиакос" (Греция).

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 11 марта, а ответные - на 18 марта.

Лига Европы, жеребьевка 1/8 финала

Онлайн-трансляция

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Наша команда готова играть с любым соперником на любом стадионе мира. Мы никогда этого не боимся и готовы встретиться с любым клубом лицом к лицу. Подождем жеребьевки и посмотрим, кто попадется. У меня особых предпочтений нет".

Защитник "Динамо" Александр Караваев:

"Встретиться с "Шахтером"? Конечно, хотелось бы в финале. Это было бы прекрасно и для нас, и для нашей страны. Каждый хочет дойти до финала".

"Динамо" и "Шахтер" пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009 - тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.

С этой стадии турнира при жеребьевке не будет сеяных и несеяных команд. Также друг с другом смогут встретиться команды из одной страны.

Все участники 1/8 финала в одной картинке.

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Автор: Антон Дударь