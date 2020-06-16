Бавария досрочно стала 30-кратным чемпионом Германии

Мюнхенский клуб завоевал восьмой подряд титул в Бундеслиге.

В 32-м туре чемпионата Германии "Бавария" на выезде встречалась с "Вердером".

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Мюнхенцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Роберта Левандовски. Этот успех позволил команде за два тура до окончания сезона выиграть Бундеслигу - в 30-й раз в своей истории. Кроме того, для клуба это чемпионство стало восьмым подряд.

Победа над "Вердером" стала для "Баварии" 11-й подряд в Бундеслиге, а также 16-й в 17-ти последних играх турнира.

"Вердер" - "Бавария" - 0:1

Гол: Левандовски, 43

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль, Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн, Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62)

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман, Левандовски

Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп - Дэвис, Киммих

Удаление: Дэвис, 79

Как сообщал УНИАН, в прошлом туре "Бавария" победила менхенгладбахскую "Боруссию".

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