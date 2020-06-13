Еще один шаг к титулу: Бавария продлила феноменальную победную серию в Бундеслиге

Мюнхенцы вырвали победу в матче против "Боруссии" Менхенгладбах.

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Боруссию" Менхенгладбах.

Мюнхенцам удалось вырвать победу в матче благодаря позднему голу Леона Горецки.

Для "Баварии" эта победа стала десятой подряд в Бундеслиге и шестнадцатой в семнадцати последних матчах турнира.

Читайте такжеОпределились финалисты Кубка Германии по футболу (фото)

Уже в следующем туре "Бавария" может оформить чемпионский титул. За три тура до завершения чемпионата мюнхенцы на 7 очков опережают своего ближайшего преследователя - "Боруссию" Дортмунд.

"Бавария" - "Боруссия" М - 2:1

Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 - Павар, 37 (автогол)

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис, 62), Киммих, Кюизанс (Коман, 62), Гнабри, Горецка, Перишич (Мартинес, 88), Зиркзее (Вридт, 77)

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Элведи (Янчке, 46), Бенсебаини, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Херрманн (Вендт, 70), Штиндль, Тюрам (Эмболо, 10, Бенеш, 82)

Как сообщал УНИАН, ранее "Бавария" обыграла в Бундеслиге "Байер".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram