В Германии футбольные команды провели матч голыми (фото 18+)

На такой шаг футболисты-любители решились в знак протеста.

Необычный футбольный матч состоялся в немецком городе Эр-Эркеншвик на стадионе "Штимберг". Все игроки вышли на поле обнаженными.

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Об этом сообщает DW.com.

Таким образом участники матча выразили протест против коммерциализации профессионального футбола.

Футболисты были не полностью голыми - для того, чтобы различать команды, они надели гетры разных цветов. Номера были нарисованы на спинах игроков краской.

Организатором матча стал 34-летний режиссер Геррит Старчевски.

"Футбол системно болен, и мы решили продемонстрировать это без всяческих прикрас", - отметил он.

Ранее также сообщалось о том, что в Нидерландах впервые в истории девушке разрешили выступать за мужскую футбольную команду.

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Автор: Антон Дударь