Впервые в истории: в Нидерландах девушке разрешили выступать за мужскую футбольную команду

В стране решили провести исторический футбольный эксперимент.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил футболистке Эллен Фоккеме выступать за мужскую команду.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

С сезона-2020/21 19-летняя футболистка будет выступать за мужскую команду клуба "Фораут" в четвертом дивизионе страны.

Если она сможет успешно заиграть в мужском коллективе и не столкнется с серьезными проблемами, то футбольный союз рассмотрит вопрос полного допуска женщин в мужские команды.

Сама Фоккема призналась, что очень рада остаться со своими друзьями, с которыми она играла в академии с детства:

"Невероятно, но я смогу продолжить выходить на поле с парнями, с которыми играю с пяти лет. Было бы обидно расставаться. С нетерпением жду этого вызова. Рада быть частью столь важного эксперимента".

Эллен станет первой девушкой в мужской команде на взрослом уровне в стране. До этого момента смешанные команды присутствовали только в возрастных категориях до 18 лет.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый нидерландский футболист возобновил карьеру через год после завершения.

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