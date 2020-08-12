УАФ утвердила даты и регламент нового сезона УПЛ

Чемпионат Украины стартует уже 22 августа.

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил календарь нового сезона Украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Базовой датой первого тура является 22 августа, а последнего - 15 мая 2021 года.

В турнире будут принимать участие 14 команд - чемпионат расширен на два участника. Матчи будут проходить в два круга. При этом разделения на две группы больше не будет.

Также 25 августа состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

Ранее УПЛ утвердила календарь первого круга сезона-2020/21. "Шахтер" в первом туре будет принимать "Колос", а "Динамо" на выезде сыграет с "Олимпиком". Первое всеукраинское дерби между дончанами и киевлянами состоится в девятом туре.

По итогам прошлого сезона чемпионом Украины стал "Шахтер", а в топ-3 вошли "Динамо" и "Заря". В турнире принимали участие 12 клубов.

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