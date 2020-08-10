Утвержден календарь первого круга УПЛ: стало известно, когда встретятся Шахтер и Динамо
Украинская Премьер-лига утвердила календарь первого круга сезона-2020/21.
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В настоящий момент не определились все участники турнира, которые выйдут в элитный дивизион из Первой лиги. Чемпионат будет расширен до 14 команд, которые сыграют в два круга.
"Шахтер" в первом туре будет принимать "Колос", а "Динамо" на выезде сыграет с "Олимпиком". Первое всеукраинское дерби между дончанами и киевлянами состоится в девятом туре.
1-й тур
"Шахтер" - "Колос"
"Олимпик" - "Динамо"
"Десна" - "Заря"
"Александрия" - "Мариуполь"
Клуб из Первой лиги — "Днепр-1"
"Ворскла" - Клуб из Первой лиги
"Львов" - Клуб из Первой лиги
Полная версия календаря доступна по ссылке.
Ранее сообщалось о том, что базовой датой старта следующего сезона будет 22 августа. До зимней паузы будет сыграно 13 туров - последний назначен на 12 декабря.
По итогам прошлого сезона чемпионом Украины стал "Шахтер", а в топ-3 вошли "Динамо" и "Заря". В турнире принимали участие 12 клубов.
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