Утвержден календарь первого круга УПЛ: стало известно, когда встретятся Шахтер и Динамо

В новом розыгрыше чемпионата выступят 14 команд.

Украинская Премьер-лига утвердила календарь первого круга сезона-2020/21.

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В настоящий момент не определились все участники турнира, которые выйдут в элитный дивизион из Первой лиги. Чемпионат будет расширен до 14 команд, которые сыграют в два круга.

"Шахтер" в первом туре будет принимать "Колос", а "Динамо" на выезде сыграет с "Олимпиком". Первое всеукраинское дерби между дончанами и киевлянами состоится в девятом туре.

1-й тур

"Шахтер" - "Колос"

"Олимпик" - "Динамо"

"Десна" - "Заря"

"Александрия" - "Мариуполь"

Клуб из Первой лиги — "Днепр-1"

"Ворскла" - Клуб из Первой лиги

"Львов" - Клуб из Первой лиги

Полная версия календаря доступна по ссылке.

Ранее сообщалось о том, что базовой датой старта следующего сезона будет 22 августа. До зимней паузы будет сыграно 13 туров - последний назначен на 12 декабря.

По итогам прошлого сезона чемпионом Украины стал "Шахтер", а в топ-3 вошли "Динамо" и "Заря". В турнире принимали участие 12 клубов.

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