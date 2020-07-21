УПЛ. Рекорды Шахтера, провал Динамо и самоликвидация Карпат

Сезон получился несколько необычным - из-за коронавируса его пришлось прервать и затем доигрывать без зрителей (впрочем УПЛ и без того не избалована болельщиками). Плюс в этом году в УПЛ была введена система VAR - правда, пока лишь в отдельных матчах и с ограниченным числом арбитров, которых подготовили для работы с видеоповторами (именно поэтому матчи "Динамо" в концовке сезона зачастую судила Катерина Монзуль).

"Шахтер". Чемпионство с рекордами

Судя по всему, прямо сейчас в Украине осталась только одна команда, которая готова играть в Лиге чемпионов. Эта команда выиграла чемпионский титул с рекордным отрывом от ближайшего преследователя, рекордно рано (за пять туров до финиша) и сделала это в четвертый раз подряд.

Интрига в борьбе за чемпионство, в общем-то, прожила недолго. Уже к зимнему перерыву "Шахтер" опережал "Динамо" на 14 очков, перед разделением на шестерки - на 15 очков, а перед остановкой сезона - на 13. В итоге все вылилось в рекордные 23 очка. Это, а также четыре победы "горняков" над киевлянами в четырех матчах чемпионата, прекрасно иллюстрируют ту пропасть, которая в этом сезоне образовалась между лидером и всеми остальными командами УПЛ. Даже уже оформив титул, "Шахтер", экспериментируя с составом и без особой мотивации, выиграл три матча из пяти, не уступив ни разу.

"Шахтер" не пошатнула даже смена тренера. У клуба есть четкая стратегия движения вперед и системность. Луиш Каштру, безусловно, внес в игру команды свои штрихи, а сразу несколько игроков команды заметно прибавили при нем (Алан Патрик, Маркос Антонио, Додо). При этом португалец продолжает придерживаться выбранного клубом вектора. Когда же выяснилось, что главного конкурента лихорадит, а остальные толком и не конкуренты, то оказалось, что "горняки" могут не просто стать чемпионами, а сделать это так, чтобы и самим в какой-то момент стало откровенно скучно.

Уже можно говорить, что Каштру удачно зашел в "Шахтер". Важно и то, что, в отличие от своего предшественника Паулу Фонсеки, он настроен работать над построением команды на перспективу и развитием молодежи, а не достижением сиюминутного результата с целью пойти на повышение в топ-чемпионат.

Безусловно, у "Шахтера" есть свои проблемы, однако они проявляются преимущественно на евроарене, где уровень соперников гораздо выше и, как следствие, "горняки" пропускают гораздо чаще. Ну а для нынешней УПЛ уровня "Шахтера" хватает с головой, чтобы беззаботно брать титул.

"Динамо". Сезон, который хочется поскорее забыть

При Александре Хацкевиче у "Динамо" все было довольно плохо. Однако в его первый сезон киевляне уступили "Шахтеру" всего 2 очка, при этом у них было техническое поражение за отказ ехать на матч в Мариуполь. Во втором сезоне динамовцы на 11 очков отстали от "Шахтера", но при этом на 23 опередили своего ближайшего преследователя "Александрию". Как минимум с тем, чтобы взять серебро, проблем у "Динамо" не возникало.

В начале этого сезона Александр Хацкевич был уволен, а при Алексее Михайличенко не только не наладилась игра, но еще и результаты стали гораздо хуже.

Уровень УПЛ в последние годы оставляет желать лучшего, но в этом сезоне "Динамо" (в первую очередь именно "Динамо", а уже во вторую - "Заря" и "Десна") умудрилось подарить нам интригу в борьбе за серебряные медали, которая держалась до последних секунд заключительного тура. Киевляне, уступив в последнем туре "Колосу", могли еще и остаться без Лиги чемпионов.

На самом деле "Динамо" не особо заслужило второе место. На данный момент это не команда уровня Лиги чемпионов. Киевляне провалили практически весь чемпионат. За весь сезон у "Динамо" в УПЛ была только одна затяжная победная серия - она пришлась на сентябрь-октябрь, когда киевляне выиграли пять матчей подряд с общим счетом 13:0. Но выяснилось, что радоваться было рано - пациент не вышел из комы, а просто пошевелил пальцами.

"Динамо" установило клубный антирекорд по количеству поражений за один чемпионат - девять. Из них четыре пришлись на матчи с "Шахтером", два раза киевляне проиграли "Десне", а еще по разу "Заре", "Днепру-1" и "Колосу". "Динамо" установило антирекорд по количеству пропущенных голов в чемпионате - 35 в 32 турах (ранее команда дважды пропускала по 33 гола). "Динамо" рекордно отстало от "Шахтера". Просто-таки сезон антирекордов.

В этом сезоне мы увидели, возможно, самое слабое "Динамо" в истории чемпионата Украины. Команда Олега Блохина, которая становилась третьей и четвертой, играла в гораздо более конкурентном чемпионате. Кубок Украины в этой ситуации лишь утешительный приз, хотя утешит он мало кого.

"Динамо" провалило сезон, и логичным решением Игоря Суркиса в такой ситуации стало увольнение Алексея Михайличенко. Тренер выполнил поставленные перед ним задачи (второе место и победа в Кубке), однако комшарная игра и мучения команды, отсутствие прогресса, катастрофический отрыв от "Шахтера" и поражение от "Колоса" в последнем туре все же перевесили.

"Заря". "Мужики" оказались прагматичными

На первый взгляд странная ситуация. В заключительном туре на 53-й минуте "Заря" сравнивает счет в матче с "Десной" (1:1), а на 54-й в параллельном поединке "Динамо" пропускает от "Колоса". На 71-й минуте киевляне пропускают еще раз, счет для "Динамо" становится критичным - 0:2. А это значит, что у "Зари" есть двадцать минут, чтобы устроить штурм ворот "Десны", попытаться выиграть и впервые в истории клуба пробиться в Лигу чемпионов. Но вместо этого "Заря" переходит на половину поля соперника малыми силами, неспешно разыгрывает мяч, а голкипер команды Никита Шевченко подолгу лежит на газоне с мячом и в итоге в компенсированное время получает желтую карточку за затяжу времени.

Объясняется все довольно просто. Забитый мяч вывел бы "Зарю" в Лигу чемпионов. Но в то же время пропущенный в матче с прямым конкурентом опустил бы на четвертое место и оставил бы без прямой путевки в групповой этап Лиги Европы.

Виктор Скрипник после игры заявил, что команда не хотела нестись вперед, чтобы не "попасть в плен". А еще добавил: "Хотели быть третьей силой - мы ею стали". В итоге "Заря" оказалась ровно на том месте, на которое настраивалась перед сезоном.

Амбиции клуба пока не перешагивают выше третьей строчки в таблице, тренер, и игроки команды вполне довольны бронзовыми медалями, а финансовое положение, судя по всему, требует определенных гарантий. Выступление в групповом этапе Лиги Европы - это гарантированные деньги, около 5 миллионов евро, а это чуть больше или в районе годового бюджета "Зари". Потерять третье место и групповой этап ЛЕ означало бы потерять эти гарантии.

Кроме того, в "Заре" наверняка понимают, что шансы пройти квалификацию Лиги чемпионов (особенно с учетом грядущих потерь команды, которую уже точно покинут ряд игроков основного состава) не очень высоки. Так зачем форсировать подготовку к квалификации, которая начнется для серебряного призера УПЛ уже через месяц, чтобы в итоге все равно оказаться в групповом этапе Лиги Европы? Тот случай, когда лучше синица в руках.

"Заря" провела весьма достойный сезон, но пока что оказалась во всех отношениях не готова ко второму месту. 1 набранное очко в двух матчах против прямых конкурентов - не тот случай, когда стоит вести речь о Лиге чемпионов.

Во времена Юрия Вернидуба луганский клуб получил от болельщиков почетное прозвище - "мужики". За то, что команда всегда проявляла характер и билась до последнего. Сейчас многие болельщики бросились отбирать у "Зари" это прозвище. Но "мужики" - это не всегда про "шашки наголо". Взвешенный прагматизм и мудрая оценка ситуации тоже весьма неплохие качества для настоящих мужчин.

"Десна". Открытие сезона

"Десна" стала главным открытием этого сезона в УПЛ. Клуб, который только в 2018 году пробился в элитный дивизион и в своем первом сезоне оказался за пределами топ-шестерки, заняв итоговое восьмое место, теперь прибавил и до последнего тура боролся за медали, дважды по ходу сезона обыграв "Динамо".

"Десна" - клуб, который не может не радовать. Постепенное и уверенное развитие ("У нас правило – от матча к матчу", - слова Александра Рябоконя), никаких скандалов, никаких жалоб на судей. При этом команда играет в атакующий футбол, не боясь делать это даже в матчах против "Шахтера". Поступательный прогресс - отличительная черта "Десны", и итоговое четвертое место выглядит вполне закономерным и правильным результатом на сегодняшний день.

"Десна" попала в квалификацию Лиги Европы, где получит более-менее сопоставимых по классу соперников, сможет попробовать свои силы, набить шишки и, возможно, сотворить небольшую сенсацию. Если же команда Рябоконя продолжит двигаться в том же направлении и еще больше окрепнет, то бронзовые медали никуда от нее не денутся, а там и квалификация Лиги чемпионов, возможно, станет не сказкой, а реальной целью.

В самой "Десне" вполне довольны текущим результатом. "Может, ущипнуть себя или кого-то, что "Десна" попала в еврокубки", - сказал Рябоконь после финиша сезона.

Борьба за Лигу Европы

В УПЛ остается еще одна интрига. Четыре команды претендуют на пятую еврокубковую путевку (третью путевку в Лигу Европы). Впервые в истории чемпионата Украины она будет разыграна в плей-офф. В полуфиналах "Александрия" сыграет против "Мариуполя", а "Колос" против "Днепра-1". Матчи запланированы на 25 июля.

Весьма крепкие пары, но, пожалуй, с небольшим перевесом фаворитом выглядит "Александрия". Команда Владимира Шарана уже имеет опыт выступления на евроарене (в прошлом сезоне "Александрия" играла на групповом этапе Лиги Европы) и именно ей прогнозируют успех букмекеры.

"Карпаты". Отмучились?

Интрига в борьбе за выживание в УПЛ и без того выглядела не полумертвой. Но ситуация с одним из самых популярных украинских клубов "Карпатами" убила ее напрочь.

Сперва после возобновления сезона львовский клуб подкосил коронавирус, из-за чего львовяне пропустили несколько туров. Затем 27 июня удалось сыграть матч против "Львова", после чего "Карпаты" решили больше не ездить на игры и по сути самоликвидировались. Две неявки привели к исключению из УПЛ. Клуб пошел на такой шаг, чтобы не тратить полтора миллиона гривен (которых нет) на оставшиеся матчи, так как из-за долгов в размере 5 миллионов долларов все равно не получит лицензию для участия в следующем розыгрыше УПЛ.

На самом деле проблема глубже и заключается в том, что новый владелец половины прав на "Карпаты" Олег Смалийчук не может договориться с владельцем второй половины (компании "Крисал Холдингс") о выкупе его доли. Смалийчук, судя по всему, не хочет вкладывать средства в клуб, а потом делить имущество, и, похоже, решил действовать радикально.

"Карпаты" лихорадит уже не первый год. Клуб менял тренеров, как перчатки, массово подписывал бюджетных легионеров, не понимая потом, что с ними делать, балансировал на грани вылета, не поднимаясь в последние три сезона выше девятой строчки, предыдущий владелец Петр Дыминский, подозреваемый в смертельном ДТП, находится в розыске... Все уверенно шло к тому, что львовский клуб либо как минимум покинет УПЛ, а как максимум и вовсе прекратит свое существование.

Сейчас существует несколько вариантов развития событий. "Карпаты" могут получить аттестат для участия в Первой лиге и попробовать вернуться в элиту. Но не факт, что УАФ пойдет на такой шаг, потому что это создаст прецедент - клубы, которые будут идти в зоне вылета УПЛ, не видя смысла доигрывать его, смогут сниматься с турнира, чтобы не тратить средства. Если же в УАФ лишат львовский клуб профессионального статуса (а это произойдет, если долг не будет погашен), то либо придется начинать с аматоров (возможно, уже с новосозданными "Карпатами"), либо команда будет полностью распущена и не сыграет даже в любительском турнире.

Стабильность Мораеса

Форвард с украинским паспортом вновь подтвердил правильность своего перехода из "Динамо" в "Шахтер". Жуниор Мораес во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром УПЛ, при этом он побил свой прошлогодний рекорд, забив 20 голов (в прошлом сезоне было 19).

Любопытно, что Мораес стал лучшим игроком сезона по количеству победных голов. На счету нападающего 8 мячей, которые принесли "Шахтеру" 24 очка (чуть больше чемпионского отрыва). Он опередил своего одноклубника Марлоса (7 победных голов).

Антон Дударь