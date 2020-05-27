Часть тренерского штаба Динамо могут не допустить на матчи УПЛ после возобновления сезона
Два представителя тренерского штаба киевского "Динамо" могут получить запрет на посещение поединков Украинской Премьер-лиги после рестарта сезона.
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Минздрав ранее согласовал с Украинской ассоциацией футбола возобновление чемпионата 30 мая, но ввел ряд ограничений, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Один из запретов касается возраста присутствующих на стадионе. Людям младше 18 и старше 60 лет посещать матчи будет запрещено.
Таким образом, сразу два тренера киевского "Динамо" могут остаться дома. Это помощник главного тренера Алексея Михайличенко Вадим Евтушенко, а также тренер вратарей Михаил Михайлов. В настоящий момент Евтушенко исполнилось уже 62 года, а Михайлову - 60.
Напомним, чемпионат Украины будет возобновлен матчами 24-го тура 30 и 31 мая.
УНИАН ранее опубликовал расписание первых игр УПЛ после карантина.
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