Когда сыграют Шахтер и Динамо: утверждены даты и время матчей 24-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами 24-го тура 30 и 31 мая.
УПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей тура.
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В рамках 24-го тура состоится поединок грандов украинского футбола "Шахтера" и "Динамо". Он запланирован на 31 мая.
Все матчи будут проходить без зрителей.
30 мая, суббота
14.00. "Колос" - "Десна"
17.00. "Александрия" - "Заря"
17.00. "Днепр-1" - "Олимпик"
31 мая, воскресенье
14.00. "Ворскла" - "Львов"
14.00. "Карпаты" - "Мариуполь"
17.00. "Шахтер" - "Динамо"
Как сообщал УНИАН, перед возобновлением сезона "Динамо" и "Шахтер" проведут спарринги. Киевляне сыграют против "Олимпика", а "Шахтер" - против "Оболони-Бровар".
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