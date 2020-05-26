Когда сыграют Шахтер и Динамо: утверждены даты и время матчей 24-го тура УПЛ

Чемпионат Украины возобновится после длительной паузы.

Украинская Премьер-лига, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами 24-го тура 30 и 31 мая.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей тура.

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В рамках 24-го тура состоится поединок грандов украинского футбола "Шахтера" и "Динамо". Он запланирован на 31 мая.

Все матчи будут проходить без зрителей.

30 мая, суббота

14.00. "Колос" - "Десна"

17.00. "Александрия" - "Заря"

17.00. "Днепр-1" - "Олимпик"

31 мая, воскресенье

14.00. "Ворскла" - "Львов"

14.00. "Карпаты" - "Мариуполь"

17.00. "Шахтер" - "Динамо"

Как сообщал УНИАН, перед возобновлением сезона "Динамо" и "Шахтер" проведут спарринги. Киевляне сыграют против "Олимпика", а "Шахтер" - против "Оболони-Бровар".

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