Почетный президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал свой наиболее плохой трансфер для столичного клуба.
Об этом стало известно из его интервью для канала "В гостях у Гордона".
"Самый неудачный трансфер? Провальной покупкой был Андре за 9 млн евро. Но там было еще несколько неудачных покупок. Однако я не хочу списывать вину на кого-то", - констатировал Суркис.
Вместе с тем, президент киевлян назвал самый дорогой трансфер для "Динамо".
"Самая дорогая покупка "Динамо" - это Джермейн Ленс. 11 млн евро плюс бонусы. Но продать нам удалось его еще дороже. Выручили за него 24 миллиона евро", - вспоминает Суркис.
Читайте такжеИ здесь Барселона: Динамо и Шахтер узнали соперников в Юношеской лиге УЕФА
Заметим, что бразилец Андре, разочаровавший президента, сейчас играет у себя на родине за "Гремио". За "Динамо" Андре выступал с 2010 по 2012 год. Всего провел 9 матчей и голов не забивал.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Динамо первым в Украине выпустит криптовалюту для фанатов: для чего это нужно
- Президент Динамо Суркис назвал лучшего игрока киевлян в эпоху своего президентства
- "Он отказал": Суркис признался, что хотел вернуть Реброва в Динамо
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram