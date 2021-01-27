Бразильский форвард Андре стал тотальным разочарованием.

Почетный президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал свой наиболее плохой трансфер для столичного клуба.

Об этом стало известно из его интервью для канала "В гостях у Гордона".

"Самый неудачный трансфер? Провальной покупкой был Андре за 9 млн евро. Но там было еще несколько неудачных покупок. Однако я не хочу списывать вину на кого-то", - констатировал Суркис.

Вместе с тем, президент киевлян назвал самый дорогой трансфер для "Динамо".

"Самая дорогая покупка "Динамо" - это Джермейн Ленс. 11 млн евро плюс бонусы. Но продать нам удалось его еще дороже. Выручили за него 24 миллиона евро", - вспоминает Суркис.

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Заметим, что бразилец Андре, разочаровавший президента, сейчас играет у себя на родине за "Гремио". За "Динамо" Андре выступал с 2010 по 2012 год. Всего провел 9 матчей и голов не забивал.

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Автор: Будрин Артем