Реал легко разобрался с первым соперником после карантина (фото)

Мадридцы одолели на своем поле "Эйбар".

Мадридский "Реал" провел первый матч после карантина в 28-м туре испанской Ла Лиги.

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Команда Зинедина Зидана принимала "Эйбар" на пустом стадионе "Альфредо ди Стефано", который находится на базе клуба, и одержала победу со счетом 3:1.

Уже в первом тайме хозяева похоронили интригу, трижды поразив ворота соперника. Результативные удары в активе Крооса, Рамоса и Марсело. После перерыва "Эйбар" сократил отставание усилиями Бигаса, но на большее команды не хватило.

Мадридцы набрали 59 очков и остаются вторыми в Ла Лиге, отставая от "Барселоны" на два очка. "Эйбар" (27) занимает 16-ю позицию.

"Реал" - "Эйбар" - 3:1

Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 - Бигас, 60

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитао, 61), Марсело, Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос, Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)

"Эйбар": Дмитрович, Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57), Кристофоро, Альварес, Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78), Кике (Энрич, 57)

Предупреждения: Каземиро - Кристофоро

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