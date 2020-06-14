Барселона вернулась из карантина с разгромной победой и уникальным рекордом Месси (фото)

Каталонский клуб легко разобрался с "Мальоркой".

"Барселона" возобновила выступления в чемпионате Испании, который три месяца находился на паузе из-за пандемии коронавируса.

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В 28-м туре Ла Лиги каталонцы гостили у "Мальорки" и при пустых трибунах одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Стоит отметить, что в начале второго тайма на поле выбежал болельщик в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси, из-за чего игру останавливали. Сам Лионель Месси в добавленное время отличился голом. Это позволило ему записать себе в актив уже 20-й подряд сезон, в котором форвард забил 20 или более голов. Это первый такой случай в чемпионате Испании.

Дебютным мячом в составе "Барсы" отличился нападающий Мартин Брейтуэйт.

"Мальорка" - "Барселона" - 0:4

Голы: Видаль, 2, Брейтуэйт, 37, Альба, 80, Месси, 90+4

"Мальорка": Рейна, Посо, Вальент, Раильо, Састре (Гамес, 46), Дани Родригес, Севилья (Салибур, 85), Педраса (Баба, 57), Кубо, Кучо (Лаго, 46), Будимир (Пратс, 85)

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба, Де Йонг (Фирпо, 85), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46), Месси, Брейтуэйт, Гризманн (Суарес, 57)

Предупреждения: Родригес - Видаль, Альба

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" отказалась продать 17-летнего футболиста за 100 миллионов евро.

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