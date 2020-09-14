Матч третьего тура чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" (0:1) закончился дракой, которая привела к пяти удалениям.
В концовке поединка полузащитник парижан Леандро Паредес сбил одного из игроков "Марселя", после чего началась потасовка.
В то же время Неймар периодически агрессивно общался с защитником соперника Альваро Гонсалесом. Бразилец во время потасовки ударил оппонента по затылку.
Арбитр сразу удалил с поля Леандро Паредеса и Левена Кюрзава у ПСЖ, а также Жордана Амави и Дарио Бенедетто у "Марселя". После подсказки VAR судья также изучил повтор и заметил действия Неймара - бразильский форвард ПСЖ также досрочно покинул поле.
После поединка Неймар обвинил Гонсалеса в расизме:
"Жалею только, что не ударил этого м***ка по лицу. VAR сразу увидел мою "агрессию". Хотелось бы увидеть повторы, как меня называют обезьяной и сукиным сыном", - написал бразилец в Twitter.
Видео эпизода опубликовал YouTube-канал BT Sport.
Cтоит отметить, что ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1.
Неймар и ПСЖ: последние новости
- Неймар ранее сделал заявление о своем будущем в клубе, приняв решение остаться, а также назвал свою главную цель в Париже.
- Легендарный футболист ПСЖ решил заняться популяризацией балета после того, как покинул клуб.
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- По информации СМИ, лидер ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение покинуть клуб следующим летом.
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