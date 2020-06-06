Переболевший коронавирусом российский футболист назвал экс-игрока Динамо Алиева "умником"
Российский футболист Павел Погребняк, который переболел коронавирусом, отреагировал на мнение экс-игрока сборной Украины Александра Алиева, считающего COVID-19 "фейком".
Об этом Погребняк сказал в интервью "Спорт-Экспрессу".
"Алиев считает коронавирус "фейком"? Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает так же, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот "умников", - сказал Погребняк.
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Россиянин подчеркнул, что от коронавируса не застрахован никто:
"И средствами защиты пользовался, и руки мыл даже чаще обычного. Но я понял, что коронавирус страшен своей непредсказуемостью. Не случайно он достает даже тех, кто работает в правительстве или проводит карантин на дачах".
Сообщалось, что в результате инфицирования коронавирусом у Погребняка развилась двусторонняя пневмония. Футболист проходил курс лечения в больнице.
Как сообщал УНИАН, ранее Алиев показал результат теста на коронавирус, предложив "доброжелателям" "засунуть языки подальше".
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