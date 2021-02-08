Вопреки плохому результату, Юрген Клопп сохраняет хорошее чувство юмора.

В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" выиграл у "Ливерпуля" со счетом 1:4.

Главный тренер действующих чемпионов Англии Юрген Клопп прокомментировал две ужасные ошибки своего вратаря Алиссона Беккера.

Об этом сообщает ESPN.

"Может быть, у него замерзли ноги? Это звучит забавно, но такое может быть", - предполагает такой вариант Клопп.

Заметим, что температура в вечер игры была всего два градуса выше нуля.

Напомним, что Алиссон лишь недавно залечил очередную травму. Также бразилец попал в символическую сборную года по версии FIFA.

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Автор: Будрин Артем