Клопп поддержал бразильского голкипера / фото REUTERS
В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" выиграл у "Ливерпуля" со счетом 1:4.
Главный тренер действующих чемпионов Англии Юрген Клопп прокомментировал две ужасные ошибки своего вратаря Алиссона Беккера.
Об этом сообщает ESPN.
"Может быть, у него замерзли ноги? Это звучит забавно, но такое может быть", - предполагает такой вариант Клопп.
twitter.ESPNUK
Заметим, что температура в вечер игры была всего два градуса выше нуля.
Напомним, что Алиссон лишь недавно залечил очередную травму. Также бразилец попал в символическую сборную года по версии FIFA.
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