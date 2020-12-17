Юрген Клопп / фото REUTERS

17 декабря проходит церемония вручения наград ФИФА The Best-2020, в ходе которой были отмечены главные герои футбольного года.

В связи с пандемией коронавируса церемония проходит в онлайн-формате.

Награда лучшему футболисту года будет вручена последней.

Лучший тренер года

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл награду во второй раз подряд. В прошлом сезоне он привел "красных" к первой за 30 лет победе в АПЛ. Он опередил наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика и тренера "Лидса" Марсело Бьелсу.

Лучший вратарь года

Награда лучшему голкиперу года досталась Мануэлю Нойеру из "Баварии". В этом году он выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, Бундеслигу, Суперкубок УЕФА, Кубок Германии и Суперкубок Германии.

Мануэль Нойер / фото REUTERS

Лучший гол года

Автором лучшего гола года был признан нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Он получил награду за гол в ворота "Бернли" после прохода со своей половины поля.

Сборная года

Алиссон ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария")

twitter.com/fifacom

Лучший тренер в женском футболе

Лучшим тренером женской команды признана Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Нидерландов. 

Лучший вратарь в женском футболе

Победу в номинации одержала Сара Буадди из "Лиона".

Награда за фэйр-плей

Обладателем награды стал юный футболист команды "Оспидалетти" Маттиа Агнезе. Во время матча он спас жизнь сопернику, который потерял сознание после столкновения головами.

ФИФА The Best

  • Премия ФИФА The Best вручалась в пятый раз в истории - она была учреждена в 2016 году.
  • Награда вручается по итогам прошлого сезона - в данном случае учитывались заслуги в сезоне 2019-2020.

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Автор: Антон Дударь