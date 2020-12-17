17 декабря проходит церемония вручения наград ФИФА The Best-2020, в ходе которой были отмечены главные герои футбольного года.
В связи с пандемией коронавируса церемония проходит в онлайн-формате.
Награда лучшему футболисту года будет вручена последней.
Лучший тренер года
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл награду во второй раз подряд. В прошлом сезоне он привел "красных" к первой за 30 лет победе в АПЛ. Он опередил наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика и тренера "Лидса" Марсело Бьелсу.
Лучший вратарь года
Награда лучшему голкиперу года досталась Мануэлю Нойеру из "Баварии". В этом году он выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, Бундеслигу, Суперкубок УЕФА, Кубок Германии и Суперкубок Германии.
Лучший гол года
Автором лучшего гола года был признан нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Он получил награду за гол в ворота "Бернли" после прохода со своей половины поля.
Heung-min Son’s stunning goal against Burnley wins the Puskas Award! ☀️ (🎥 @FIFAcom) pic.twitter.com/ai8yFv0jsz— B/R Football (@brfootball) December 17, 2020
Сборная года
Алиссон ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария")
Лучший тренер в женском футболе
Лучшим тренером женской команды признана Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Нидерландов.
Лучший вратарь в женском футболе
Победу в номинации одержала Сара Буадди из "Лиона".
Награда за фэйр-плей
Обладателем награды стал юный футболист команды "Оспидалетти" Маттиа Агнезе. Во время матча он спас жизнь сопернику, который потерял сознание после столкновения головами.
ФИФА The Best
- Премия ФИФА The Best вручалась в пятый раз в истории - она была учреждена в 2016 году.
- Награда вручается по итогам прошлого сезона - в данном случае учитывались заслуги в сезоне 2019-2020.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram