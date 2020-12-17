Юрген Клопп, Мануэль Нойер и Сон Хын Мин выиграли награды от ФИФА.

17 декабря проходит церемония вручения наград ФИФА The Best-2020, в ходе которой были отмечены главные герои футбольного года.

В связи с пандемией коронавируса церемония проходит в онлайн-формате.

Награда лучшему футболисту года будет вручена последней.

Лучший тренер года

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл награду во второй раз подряд. В прошлом сезоне он привел "красных" к первой за 30 лет победе в АПЛ. Он опередил наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика и тренера "Лидса" Марсело Бьелсу.

Лучший вратарь года

Награда лучшему голкиперу года досталась Мануэлю Нойеру из "Баварии". В этом году он выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, Бундеслигу, Суперкубок УЕФА, Кубок Германии и Суперкубок Германии.

Лучший гол года

Автором лучшего гола года был признан нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Он получил награду за гол в ворота "Бернли" после прохода со своей половины поля.

Heung-min Son’s stunning goal against Burnley wins the Puskas Award! ☀️ (🎥 @FIFAcom) pic.twitter.com/ai8yFv0jsz — B/R Football (@brfootball) December 17, 2020

Сборная года

Алиссон ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария")

Лучший тренер в женском футболе

Лучшим тренером женской команды признана Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Нидерландов.

Лучший вратарь в женском футболе

Победу в номинации одержала Сара Буадди из "Лиона".

Награда за фэйр-плей

Обладателем награды стал юный футболист команды "Оспидалетти" Маттиа Агнезе. Во время матча он спас жизнь сопернику, который потерял сознание после столкновения головами.

ФИФА The Best

Премия ФИФА The Best вручалась в пятый раз в истории - она была учреждена в 2016 году.

Награда вручается по итогам прошлого сезона - в данном случае учитывались заслуги в сезоне 2019-2020.

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Автор: Антон Дударь