Украинец провел на поле все 90 минут.

В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" приехал в гости к "Ливерпулю". Поединок завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 1:4.

Все голы забиты были во втором тайме. Полузащитник "Сити" Гюндоган открыл счет на табло на 49-й минуте. В ответ Мохамед Салах реализовал пенальти за фол Рубена Диаша.

Тем не менее, далее Гюндоган оформил дубль. По иронии судьбы немецкого хавбека воспитал нынешний тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп еще во времена их пребывания в дортмундской "Боруссии".

Рахим Стерлинг забил третий гол, а точку в матче поставил Фил Фоден после ошибки вратаря "красных" Алиссона.

"Ливерпуль" забил в родной крепости впервые за 350 минут. Для "мерсисайдцев" это поражение стало 5-м в 2021 году. "Ман Сити" не забил свой третий пенальти в сезоне.

Зинченко получил наивысшую оценку среди линии защиты "горожан" согласно порталу Whoscored - целых 7,2 балла.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 1:4

Голы: Салах, 63 (с пенальти) - Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 76, Фоден, 83

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Рубен Диаш, Зинченко, Родри, Фоден, Стерлинг, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Жезус, 72)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабинью, Хендерсон, Салах, Вейналдум, Мане, Джонс (Милнер, 68), Алькантара (Шакири, 59), Фирмино

Нереализованный пенальти: Гюндоган, 37

АПЛ: положение команд

В тройке лидеров "Лестер" (43 очка), "Манчестер Юнайтед" (45), который ранее разгромил соперника со счетом 9:0 и "Манчестер Сити" (50), у которого еще матч в запасе.

"Ливерпуль" опустился на четвертое место. У "красных" - 40 очков.

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Автор: Будрин Артем