Роберт Левандовски обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Церемония вручения наград ФИФА The Best состоялась 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса она прошла в онлайн-формате.

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Награду Левандовски вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

На звание лучшего игрока года также претендовали форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Левандовски впервые стал обладателем награды ФИФА The Best.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом года по версии ФИФА был признан Месси.

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Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

В сезоне 2020-2021 на счету поляка 18 голов в 17 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

Левандовски также считался главным претендентом на "Золотой мяч", однако в этом году вручение награды отменили.

Ранее Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

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Автор: Антон Дударь