Фанаты луцкой Волыни повредили автомобиль съемочной группы "ПроФутбола" (видео)

Болельщики повредили машину, когда убегали от полиции.

Автомобиль съемочной группы программы "ПроФутбол" был поврежден во время потасовки, которую устроили фанаты "Волыни" после матча против "Агробизнеса".

Болельщики луцкого клуба сперва вызвали на разговор представителей своей команды, затем у них возникла словесная перепалка с президентом "Агробизнеса" Олегом Собуцким. После этого фаны "Волыни" бросились на Собуцкого, и в ситуацию пришлось вмешаться полицейским. В итоге между правоохранителями и фанатами завязалась борьба.

Как говорится в заявлении "ПроФутбола", съемочная группа не пострадала, однако фанаты, убегая от полиции, повредили автомобиль оператора, который был припаркован неподалеку.

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"Печаль вызывает даже не то, что повреждена машина: с этим случаем будут работать правоохранительные органы. Тревожно, что подобные ситуации бросают тень на весь украинский футбол. Понятно, что руководствоваться разумом, а не эмоциями после проигрыша любимой команды, достаточно трудно. Но футбол - игра для взрослых людей, которые должны понимать последствия своих действий и то, как это влияет на восприятие этого вида спорта обществом", - отметил руководитель проекта "ПроФутбол" Степан Щербачев.

"Такие инциденты, к сожалению, не пойдут на пользу ни обеим сторонам конфликта, ни имиджу национального футбола", - добавил он.

Дело об умышленном повреждения имущества сотрудников "ПроФутбола" уже передано в правоохранительные органы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что матчи УПЛ впервые с марта прошли со зрителями.

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