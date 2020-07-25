Матчи Украинской Премьер-лиги впервые с марта прошли со зрителями (фото)

Поединки "Колос" - "Днепр-1" и "Александрия" - "Мариуполь" смогли посетить болельщики.

Болельщики впервые за четыре месяца смогли посетить матчи Украинской Премьер-лиги.

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25 июля со зрителями прошли матчи плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы "Колос" - "Днепр-1" (на "Олимпийском" в Киеве) и "Александрия" - "Мариуполь" (на КСК "Ника" в Александрии).

На данном этапе стадионы могут быть заполнены максимум на 25%.

Болельщиков пускали на трибуны в масках и после прохождения температурного скрининга.

Как сообщил официальный сайт УПЛ, матч на "Олимпийском" посетило 2915 болельщиков, а на "Нику" пришло 1070 зрителей.

Как сообщал УНИАН, "Колос" разгромил "Днепр-1", а "Мариуполь" обыграл "Александрию".

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