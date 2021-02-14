В Днепре встретятся команды из нижней части турнирной таблицы.

В рамках 14-го тура чемпионата Украины на "Днепр-Арене" пройдет матч между "Днепром-1" и "Ингульцом".

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Начало встречи - в 17.00.

"Днепр-1" после первого круга набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице УПЛ. У "Ингульца" - 11 очков и одиннадцатая позиция.

Встреча команд в рамках 1-го тура завершилась вничью - 1:1.

На победу днепрян в этой игре букмекеры дают коэффициент 2,04, на ничью - 3,20, а на успех гостей - 4,00.

УПЛ, 14-й тур

Днепр-1 - Ингулец

Видеотрансляция матча

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Напомним, в зимнее межсезонье "Днепр-1" покинул капитан и ветеран команды Сергей Кравченко.

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Автор: Антон Дударь