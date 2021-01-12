Сергей Кравченко больше не будет выступать за "Днепр-1".

Бывший футболист сборной Украины Сергей Кравченко покидает "Днепр-1" и может завершить игровую карьеру.

Об этом сообщил президент СК "Днепр-1" Юрий Береза, которого цитирует официальный сайт клуба.

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"В жизни каждого футболиста наступает момент, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Такое время, пожалуй, наступило для нашего капитана. На самом деле, это один из трудных моментов для того, кто влюблен в профессию футболиста", - сказал Береза, также выразив Кравченко "большие слова благодарности" и назвав футболиста "одним из столпов", на которых создавался СК "Днепр-1".

Президент "Днепра-1" также заявил, что хотел бы видеть Кравченко в клубе в другой роли, но сам футболист еще раздумывает над продолжением карьеры:

"Я ожидаю, что его талант еще раскроется на тренерском или административном поприще в составе СК "Днепр-1". Да, Сергей хочет еще играть, и он имеет право на реализацию своего желания. Но все же мы рассчитываем на него как на функционера или как на тренера. До свидания, капитан!".

Сергей Кравченко: карьера и достижения

37-летний Кравченко является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" он не играл. По ходу карьеры хавбек выступал за "Карабах", "Ворсклу", "Динамо" Киев, "Днепр", "Волынь", а в "Днепр-1" перешел в 2017 году.

Кравченко становился чемпионом Украины (2009), обладателем Суперкубка Украины (2009) и финалистом Лиги Европы (2015).

С "Днепром-1" Кравченко поднялся из Второй лиги Украины в УПЛ.

В составе сборной Украины полузащитник провел 10 матчей, забив 1 гол.

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Автор: Антон Дударь