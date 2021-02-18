Киевское "Динамо" в 1/16 Лиги Европы дома принимало в гости бельгийский "Брюгге".
Первый тайм получился безголевым, хотя хавбек "Динамо" Виталий Буяльский дважды опасно пробивал головой по воротам соперника.
Однако на 62-й минуте все тот же Буяльский роскошным ударом в дальний угол пробил без шансов для голкипера и забил красивый гол. Впрочем, прошло всего 5 минут и после углового удара бельгийцы сравняли счет. Постарался Брэндон Мехеле. В итоге ничья. Теперь "Динамо" если хочет пройти в следующую стадию, обязано забивать на выезде, так как правило выездного гола пока что не в их пользу.
Лига Европы, 1/16 финала
Динамо - Брюгге - 1:1
Голы: Буяльский, 62 - Мехеле, 67
"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 81), Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 72), Цыганков, Буяльский, де Пена (Жерсон, 72), Беседин (Супряга, 81)
"Брюгге": Миньоле, Клинтон, Коссуну, Мехеле, Рикка, Баланта, Вормер, Дирар (Бремпт, 70), де Кателере, Окереке (Баджи, 70), Дост
Предупреждения: Шапаренко, 28, Миколенко, 93 - Рикка, 32
"Динамо" - "Брюгге": главное
- В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего с "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.
- Перед игрой соперник "Динамо" из-за коронавируса и дисквалификации остался без главного тренера и ряда игроков.
- Ответный Матч состоится 25 февраля на поле "Брюгге".
- Лучшим игроком этого поединка по версии Whoscored стал Брэндон Мехеле, который забил в ворота Георгия Бущана.
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