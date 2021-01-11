Защитник "Динамо" Денис Попов впечатлил всех новым фото в социальной сети.
Оно появилось в Instagram футболиста.
На снимке он предстал в спортивном зале во время тренировки. Верх у него был обнаженный. В результате виден его стальной пресс.
Создается впечатление, что украинский футболист хочет быть таким же мощным атлетом, как и Серхио Рамос - его кумир детства.
"Зверь", "Машина", "Мышцы как у Роналду", - комментируют фото поклонники футболиста.
Напомним, что 21-летний чемпион мира среди молодежи недавно расстался с чемпионкой мира по дзюдо.
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