Молодой центрбек сводит с ума поклонниц / фото Динамо Киев

Защитник "Динамо" Денис Попов впечатлил всех новым фото в социальной сети.

Оно появилось в Instagram футболиста.

На снимке он предстал в спортивном зале во время тренировки. Верх у него был обнаженный. В результате виден его стальной пресс. 

Денис Попов / instagram.com/popov19

Создается впечатление, что украинский футболист хочет быть таким же мощным атлетом, как и Серхио Рамос - его кумир детства. 

"Зверь", "Машина", "Мышцы как у Роналду", - комментируют фото поклонники футболиста. 

Денис Попов / instagram.com/popov19

Напомним, что 21-летний чемпион мира среди молодежи недавно расстался с чемпионкой мира по дзюдо. 

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Автор: Budrin Artem