Украинский защитник "Динамо" Денис Попов и чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед расстались.
Несколько дней назад стало известно, что футболист и дзюдоистка отписались друг от друга в Instagram.
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Теперь Попов в комментарии Видеожурналу Yellow на YouTube подтвердил, что пара распалась.
"Почему мы отписались друг от друга в Instagram? А вы лучше у нее спросите", - сказал Попов.
Также он ответил на вопрос о том, являются ли они сейчас парой. "Нет", - сказал Попов.
О романе Попова и Белодед впервые стало известно в конце лета. Позже Попов рассказывал, что спортсменам трудно совмещать графики.
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