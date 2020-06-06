Бавария одержала девятую подряд победу в Бундеслиге

Лидер турнира на выезде расправился с "Байером".

В рамках 30-го тура чемпионата Германии "Байер" принимал "Баварию". Встреча завершилась победой гостей.

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"Бавария" пропустила первой, но затем четыре раза огорчила соперника. Под конец матча "Байеру" удалось лишь избежать разгрома.

Для мюнхенцев эта победа стала девятой подряд в Бундеслиге.

"Бавария" набрала 70 очков и уверенно лидирует в Бундеслиге. У "Байера" - 56 очков и пятая позиция.

"Байер" - "Бавария" - 2:4

Голы: Аларио, 9, Виртц, 89 - Коман, 27, Горецка, 42, Гнабри, 45, Левандовски, 66

"Байер": Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76)

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Эрнандес, 85), Горецка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер

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