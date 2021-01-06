Киевская "Оболонь" объявила о подписании контракта с полузащитником Алексеем Лобовым, который ранее выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".
Об этом сообщил официальный сайт "Оболони".
Контракт с футболистом подписан до лета 2022 года.
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Стоит отметить, что в августе прошлого года Лобов подписал контракт с житомирским "Полесьем", но вскоре был отчислен из команды из-за протестов ультрас. Болельщики выяснили, что в период с 2014 по 2016 годы футболист выступал на оккупированной территории за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск и ЦСКА.
Позже Лобов объяснил, что у него не было возможности покинуть оккупированую территорию, а также заявил, что никогда не поддерживал так называемые "ДНР" и "ЛНР".
"Оболонь" выступает в Первой лиге Украины и после осенней части сезона занимает девятое место.
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