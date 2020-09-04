Алексей Лобов был отчислен из "Полесья".

Футболист Алексей Лобов, которого выгнали из житомирского "Полесья" из-за того, что он выступал в чемпионате так называемой "ЛНР", объяснил свою ситуацию.

23-летний Лобов покинул клуб после протеста ультрас, которые выяснили, что полузащитник имеет опыт выступлений на оккупированной территории.

В комментарии "ТаТоТаке" Лобов заявил, что у него не было возможности покинуть оккупированую территорию:

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"Возможности сразу покинуть территорию у моей семьи и меня не было. Я продолжал играть в алчевской "Стали". Через полгода команду переименовали в ЦСКА НМ. Я продолжал там играть. В тот момент и в том возрасте я и подумать не мог, что все может так случиться, что футбол настолько переплетется с политикой. Я просто продолжал заниматься своим любимым делом, не подозревая, что это может быть для кого-то оскорблением", - сказал Лобов.

Он подчеркнул, что никогда не поддерживал "ДНР" и "ЛНР":

"Я никогда не поддерживал и не прославлял "ДНР" и "ЛНР". У меня была одна цель - играть в футбол. Мои родители никогда не поддерживали и не принимали участие в поддержке "ДНР" и "ЛНР". Как только у меня появилась возможность покинуть эти территории, я ею воспользовался. Мы не можем под одну гребенку брать всех подряд".

"Одно дело форс-мажорные жизненные обстоятельства, другое - преднамеренные действия. Я не был во Львове и не убегал в 2014-м в Алчевск. Я родился там и вырос. Я не получал паспорт Российской Федерации или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть", - добавил Лобов.

Он также подчеркнул, что хочет быть частью Украины:

"Мы должны перестать делить людей на синих и красных, на левых и правых, на бандеровцев и ватников. Если мы хотим мира и единения, любое государство начинается с человека, а не наоборот. Я хочу играть здесь и быть частью Украины, прославлять на соревнованиях честь этой страны и делать так, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своей единой страной".

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Автор: Антон Дударь