Клуб Первой лиги Украины "Полесье" подписал контракт с защитником Алексеем Лобовым.
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Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Прошлой командой Лобова был краматорский "Авангард".
Этот трансфер вызвал возмущение среди болельщиков клуба. В период с 2015-го по 2016-й год 23-летний футболист выступал в чемпионате "ЛНР" за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск и ЦСКА.
Ультрас "Полесья" заявили, что "такой футболист - плевок в лицо житомирянам".
"Обращаемся к руководству "Полесья". Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Ждем официальную позицию клуба. Если клуб попытается продвинуть дальше и реабилитировать этого черта с лнровских терриконов - наша реакция будет", - сказано в заявлении фанатов.
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