"Полесье" усилилось игроком с сомнительной репутацией.

Клуб Первой лиги Украины "Полесье" подписал контракт с защитником Алексеем Лобовым.

Читайте такжеПодписка на "ДНР": клуб УПЛ угодил в скандал из-за аккаунта в соцсети (фото)

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Прошлой командой Лобова был краматорский "Авангард".

Этот трансфер вызвал возмущение среди болельщиков клуба. В период с 2015-го по 2016-й год 23-летний футболист выступал в чемпионате "ЛНР" за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск и ЦСКА.

Ультрас "Полесья" заявили, что "такой футболист - плевок в лицо житомирянам".

"Обращаемся к руководству "Полесья". Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Ждем официальную позицию клуба. Если клуб попытается продвинуть дальше и реабилитировать этого черта с лнровских терриконов - наша реакция будет", - сказано в заявлении фанатов.

Вас могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь