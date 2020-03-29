Легенду турецкого футбола госпитализировали из-за коронавируса

Знаменитый голкипер Рюштю Речбер заразился коронавирусом.

Рекордсмен сборной Турции по футболу Рюштю Речбер госпитализирован из-за коронавируса.

Об этом в Instagram сообщила супруга экс-голкипера Ишил.

"Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке", - написала Ишил.

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"Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа - положительный. Сейчас нам не позволено его посещать - и это самое сложное", - добавила она.

46-летний Речбер является рекордсменом турецкой сборной по количеству проведенных матчей - 120 игр. С турецкой сборной он становился бронзовым призером ЧМ-2002.

Он завершил карьеру, по ходу которой выступал за "Антальяспор", "Фенербахче", "Барселону" и "Бешикташ", в 2012 году.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в клубе из чемпионата Испании коронавирусом заразились уже 25 человек.