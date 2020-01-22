УЕФА представил календарь еврокубков на новый сезон
УЕФА обнародовал календарь еврокубковых турниров на сезон 2020/21.
Читайте такжеУЕФА планирует новую реформу Лиги чемпионов - СМИ
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
В Лиге чемпионов и Лиге Европы Украину представят пять клубов. Чемпион УПЛ попадет в группу ЛЧ, а вице-чемпион начнет турнир на стадии третьего раунда квалификации в августе.
В групповой этап Лиги Европы выйдет обладатель Кубка Украины или бронзовый призер УПЛ, если кубковый финал выиграет участник ЛЧ.
Третья или четвертая команда Премьер-лиги будет стартовать в третьем раунде квалификации ЛЕ, а победитель плей-офф УПЛ - во втором.
Еврокубковый график сезона-2020/21:
Лига чемпионов
Чемпион УПЛ стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 27 августа, первый тур - 15/16 сентября.
Вице-чемпион УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 20 июля, матчи - 4/5 августа и 11 августа.
Лига Европы
Обладатель Кубка Украины или бронзовый призер УПЛ стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 28 августа, первый тур - 17 сентября.
Третья или четвертая команда УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 20 июля, матчи - 6 августа и 13 августа.
Победитель плей-офф УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка - 17 июня, матчи - 23 июля и в 30 июля.
Напомним, в текущем еврокубковом сезоне борьбу продолжает только донецкий "Шахтер", который выбыл из Лиги чемпионов и выступит в плей-офф Лиги Европы.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы.