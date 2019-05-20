Футболиста Шахтера признали лучшим игроком 29-го тура УПЛ (видео)

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока по итогам очередного тура.

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес признан лучшим игроком 29-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим игроком тура Мораеса признал экспертный совет УПЛ, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

По итогам голосования экспертов Мораес на четыре балла опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

Напомним, в 29-м туре УПЛ Мораес забил единственный гол "Шахтера" в матче против "Зари" и принес "горнякам" досрочный чемпионский титул.

Как сообщал УНИАН, ранее появилось видео из раздевалки "Шахтера" после победы в УПЛ.