Футболиста Шахтера признали лучшим игроком 29-го тура УПЛ (видео)
16:00, 20 мая 2019Футбол
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Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока по итогам очередного тура.
Жуниор Мораес принес Шахтеру победу над Зарей / фото: shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес признан лучшим игроком 29-го тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим игроком тура Мораеса признал экспертный совет УПЛ, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.
По итогам голосования экспертов Мораес на четыре балла опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.
Напомним, в 29-м туре УПЛ Мораес забил единственный гол "Шахтера" в матче против "Зари" и принес "горнякам" досрочный чемпионский титул.
Как сообщал УНИАН, ранее появилось видео из раздевалки "Шахтера" после победы в УПЛ.
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