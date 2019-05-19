Яркие эмоции и брызги шампанского: что творилось в раздевалке Шахтера после победы в УПЛ (видео)

"Горняки" в третий раз подряд стали чемпионами Украины.

В сети появилось видео из раздевалки донецкого "Шахтера" после того, как "горняки" досрочно завоевали золотые медали чемпионата Украины.

Видео опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.

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Футболисты "Шахтера" отметили победу песнями и кричалками, а главный тренер команды Паулу Фонсека облил своих подопечных шампанским, после чего сделал несколько глотков.

Отметим, что "Шахтер" выиграл чемпионат в третий раз подряд. Под руководством Фонсеки команда завоевала уже седьмой трофей за три сезона.

"Горняки" завоевали золотые медали за три тура до финиша чемпионата Украины после того, как обыграли "Зарю" (1:0). Их отрыв от "Динамо" составляет 11 очков.

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины.