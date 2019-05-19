Шахтер стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

Донецкий клуб обошел "Динамо" по количеству трофеев

Донецкий "Шахтер", который досрочно выиграл украинскую Премьер-лигу в сезоне 2018-2019, обошел киевское "Динамо" по количеству трофеев, завоеванных за годы независимости Украины.

На счету "Шахтера" теперь 34 титула, тогда как у "Динамо" - 33 трофея.

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"Шахтер" 12 раз выигрывал чемпионат Украины, 13 раз - Кубок Украины, 8 раз - Суперкубок страны, а также один раз побеждал в Кубке УЕФА.

На счету "Динамо" 15 титулов чемпиона Украины, 11 побед в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке.

Если же учитывать историю выступлений команд в СССР, то "Динамо" с большим отрывом остается самым титулованным украинским клубом: всего 58 трофеев против 38 у "Шахтера".

Напомним, "Шахтер" выиграл чемпионат Украины в третий раз подряд. Также в текущем сезоне "горняки" стали обладателями Кубка Украины.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" установил рекорд финалов Кубка Украины.