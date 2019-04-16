Клуб АПЛ Кардифф отказался платить за трансфер погибшего футболиста

Валлийский "Кардифф" сообщил ФИФА, что не будет платить за трансфер Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе.

Валлийский клуб "Кардифф" отказывается платить французскому "Нанту" за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе.

Об этом сообщают британские СМИ.

"Кардифф" предоставил ФИФА свои доказательства касательно того, что сделка между клубами не имеет юридической силы, так как не была официально зарегистрирована. В частности, клуб настаивает на том, что трансфер был отклонен руководством АПЛ из-за несоответствия правилам лиги.

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В валлийском клубе считают, что ФИФА должна признать трансфер недействительным.

Напомним, в зимнее межсезонье "Нант" и "Кардифф" договорились о трансфере Салы за 15 миллионов фунтов, что является рекордной для валлийского клуба суммой.

Аргентинский футболист погиб 21 января, когда летел на частном самолете из Франции в Уэльс. Воздушное судно потерпело крушение над Ла-Маншем. Тело Салы, а также обломки самолета были найдены под водой. В авиакатастрофе также погиб пилот самолета.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что во Франции опровергли слухи о смерти легендарного Пеле.