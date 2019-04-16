Во Франции опровергли слухи о смерти Пеле - легенда футбола выписан из больницы

Легендарный Пеле перенес операцию и отдыхает у себя дома в Бразилии.

Во Франции опровергли информацию о смерти легенды футбола Пеле, которая накануне была распространена неизвестным злоумышленником в Twitter и растиражирована в СМИ.

Издание fr.mediamass.net сообщает, что Пеле "жив и здоров".

Представитель одного из лучших футболистов в истории заявил о том, что "опровергает смерть Пеле".

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По данным СМИ, легедарный бразилец был выписан из больницы в Сан-Паулу, где 14 апреля перенес операцию по удалению камней из мочеточника. Ранее Пеле также провел несколько дней в одной из клиник Парижа.

На данный момент 78-летний Пеле чувствует себя хорошо и отдыхает у себя дома.

Напомним, Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Наряду с Диего Марадоной, бразильца считают лучшим футболистом 20-го века.

Как сообщал УНИАН, ранее Марадона рассказал о своем здоровье после госпитализации.