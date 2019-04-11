ПФК Сумы лишен профессионального статуса, три игрока дисквалифицированы пожизненно

Клуб понес наказание за участие в договорных матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил ПФК "Сумы" статуса профессионального футбольного клуба. При этом некоторые игроки команды - Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков - получили пожизненную дисквалификацию. Об этом сообщает FootballHub.

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Источник утверждает, что такое решение КДК вынес после рассмотрения дела об участии клуба в договорных матчах. До этого ПФЛ Украины сделала заявление, в котором заявила о рассмотрении всех материалов расследования, которое проводилось по поводу подозрительных матчей с участием сумчан.

Стоит отметить, что Генпрокуратура и полиция еще в ноябре прошлого года предоставила доказательства договорных матчей с участием ПФК "Сумы". В документах также фигурировал арбитр Первой лиги Виктор Арановский.

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров выражал надежду, что клуб продолжит участие в Первой лиге, но теперь ПФК "Сумы" стал уже третьей командой, которая не доиграет текущий сезон до конца - ранее с турнира снялись "Кобра" (Харьков) и "Зирка" (Кропивницкий).