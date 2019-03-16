ФИФА утвердила новый формат проведения КЧМ, топ-клубы Европы хотят его бойкотировать

Идея Джанни Инфантино о реформировании главного клубного турнира мира далеко не всем пришлась по душе

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердила новый формат проведения клубного чемпионата мира.

Вместе с тем, топ-клубы Европы не намерены поддерживать это решение организации и принимать участие в данном турнире, сообщает SportArena со ссылкой на BBC.

Обновленный формат чемпионата мира для клубов выглядит следующим образом: в нем будут принимать участие 24 команды, 8 из которых — европейские, 6 — южноамериканские, по 3 — от Азии, конфедерации Северной и Центральной Америки, Африки, 1 — из Океании.

КЧМ будет проводиться раз в четыре года в июне-июле вместо Кубка Конфедераций. Первый розыгрыш турнира состоится 2021 году.

ФИФА предполагает, что каждый клуб может заработать по 60 миллионов евро за участие.

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) сразу же высказала свою точку зрения, заявив, что топ-клубы Европы будут игнорировать данный турнир.

В УЕФА были также не в восторге от этой идеи, ведь она может существенно повлиять на календарь международных матчей. Согласно информации СМИ, новый КЧМ должен проходить с 17 июня по 4 июля, как раз после отборочных игр к чемпионату мира-2022 и перед Кубком африканский наций.

В ФИФА заявили, что понимали всю плотность календаря игр сборных и чувствовали, что в этот промежуток можно провести клубный ЧМ.

Ранее клубный чемпионат мира проводился каждый год в декабре и в нем принимали участие 7 команда из 6 конфедераций. Действующим обладателем кубка является мадридский Реал.