Боб Арум заявил, что поговорит с Василием Ломаченко об этой ситуации.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слова своего клиента Василия Ломаченко, который в недавнем интервью заявил, что не проиграл Теофимо Лопесу, а судьи "были заряжены".

В интервью iFL TV Арум раскритиковал Ломаченко.

"Комментарии Ломаченко такие же глупые, как и те, которые давал Деонтей Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Он говорил, что Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол что-то подмешал ему в воду. Это смешно".

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Арум подчеркнул, что Лопес выиграл бой с Ломаченко:

"Возможно, в случае с Ломаченко Джули Ледерман (одна из судей боя, - Прим.), которая является очень честным человеком, ошиблась в этом бою, отдав ему только один раунд. Но все судьи были авторитетными людьми. Я думаю, что все, кто смотрел этот бой, как бы они ни считали - 7-5, 8-4 или даже 9-3 - они понимали, что Лопес однозначно победил".

По словам Арума, он планирует поговорить с Ломаченко по этому поводу:

"Я считаю, что эти комментарии были совершенно неуместными. И когда я поговорю с Ломаченко, то скажу ему об этом".

Ломаченко - Лопес: после боя

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Автор: Антон Дударь