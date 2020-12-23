Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слова своего клиента Василия Ломаченко, который в недавнем интервью заявил, что не проиграл Теофимо Лопесу, а судьи "были заряжены".
В интервью iFL TV Арум раскритиковал Ломаченко.
"Комментарии Ломаченко такие же глупые, как и те, которые давал Деонтей Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Он говорил, что Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол что-то подмешал ему в воду. Это смешно".
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Арум подчеркнул, что Лопес выиграл бой с Ломаченко:
"Возможно, в случае с Ломаченко Джули Ледерман (одна из судей боя, - Прим.), которая является очень честным человеком, ошиблась в этом бою, отдав ему только один раунд. Но все судьи были авторитетными людьми. Я думаю, что все, кто смотрел этот бой, как бы они ни считали - 7-5, 8-4 или даже 9-3 - они понимали, что Лопес однозначно победил".
По словам Арума, он планирует поговорить с Ломаченко по этому поводу:
"Я считаю, что эти комментарии были совершенно неуместными. И когда я поговорю с Ломаченко, то скажу ему об этом".
Ломаченко - Лопес: после боя
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
- Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Стало известно, что Ломаченко проводил бой с Лопесом с травмой. После поединка он перенес операцию на плече.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
- Спустя два месяца после боя Ломаченко прервал молчание, заявив, что "не проиграл" бой.
- Тренер и отец Лопеса резко высказался в адрес Ломаченко.
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