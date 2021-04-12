Игорь Шевадзуцький на профи-ринге побеждает только нокаутом / фото facebook.com/ulionsboxingpromotions

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге.

На этот раз "жертвой" нашего соотечественника стал представитель Грузии Рамази Гогичашвили.

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. "Халк" провел эффектную комбинацию ударов в результате чего грузин упал на колени. Рефери начал отсчитывать нокдаун, но Гогичашвили так и не смог подняться за отведенные 10 секунд.

Для 31-летнего Шевадзуцкого это уже седьмая победа в профи. Украинец имеет великолепную антропометрию и богатырскую внешность - его вес около 120 килограммов. Отсюда и его прозвище - "Халк". Свой предыдущий бой Игорь провел в начале марта, и тогда в самом дебюте встречи уничтожил нокаутом белорусского боксера.

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Автор: Будрин Артем