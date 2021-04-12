Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге.
На этот раз "жертвой" нашего соотечественника стал представитель Грузии Рамази Гогичашвили.
Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. "Халк" провел эффектную комбинацию ударов в результате чего грузин упал на колени. Рефери начал отсчитывать нокдаун, но Гогичашвили так и не смог подняться за отведенные 10 секунд.
31yr old heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (7-0, 7 KO's) with the TKO-3 of Ramazi Gogichashvili (14-32-2) in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/PmmKWvDW5g— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) April 11, 2021
Для 31-летнего Шевадзуцкого это уже седьмая победа в профи. Украинец имеет великолепную антропометрию и богатырскую внешность - его вес около 120 килограммов. Отсюда и его прозвище - "Халк". Свой предыдущий бой Игорь провел в начале марта, и тогда в самом дебюте встречи уничтожил нокаутом белорусского боксера.
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