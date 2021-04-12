Игорь Шевадзуцкий одержал свою седьмую победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге.

На этот раз "жертвой" нашего соотечественника стал представитель Грузии Рамази Гогичашвили.

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. "Халк" провел эффектную комбинацию ударов в результате чего грузин упал на колени. Рефери начал отсчитывать нокдаун, но Гогичашвили так и не смог подняться за отведенные 10 секунд.

31yr old heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (7-0, 7 KO's) with the TKO-3 of Ramazi Gogichashvili (14-32-2) in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/PmmKWvDW5g — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) April 11, 2021

Для 31-летнего Шевадзуцкого это уже седьмая победа в профи. Украинец имеет великолепную антропометрию и богатырскую внешность - его вес около 120 килограммов. Отсюда и его прозвище - "Халк". Свой предыдущий бой Игорь провел в начале марта, и тогда в самом дебюте встречи уничтожил нокаутом белорусского боксера.

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Автор: Будрин Артем