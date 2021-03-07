Игорь Шевадзуцкий добыл свою шестую победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге.

Читайте также133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника, проигравшего 49 боев (видео)Поединок состоялся в рамках вечера бокса от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions в Киеве.

Украинец победил белоруса Александра Нехайчика. Шевадзуцкий одержал победу уже в первом раунде.

30-летний украинец нанес мощный удар с левой, после которого Нехайчик уже не смог продолжить бой.

Для Шевадзуцкого это шестая победа в шести боях. Во всех он победил досрочно.

Видео боя опубликовано на YouTube-канале "Левой левой правой".

В рамках вечера бокса на ринг вышли еще несколько известных украинцев. Так, супертяж Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) единогласным решением судей победил поляка Камила Соколовского (10-21-2, 4 КО), а Олег Малиновский в весе до 57 кг техническим нокаутом в пятом раунде победил грузина Гиорги Гачечиладзе.

Видео всех боев вечера

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Автор: Антон Дударь