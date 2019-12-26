"Талантливый человек талантлив во всем": Усик продемонстрировал навыки жонглирования (видео)
13:02, 26 декабря 2019Бокс
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Украинский боксер продолжает работу в тренажерном зале, но не забывает веселиться.
Усик продолжает тренировки / фото: BoxingScene
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик во время тренировки показал навыки жонглирования.
Видео разместил сам экс-абсолютный чемпион мира в Instagram.
Для своего перфоманса Усик использовал ветрозащиты для микрофона.
"Талантливый человек талантлив во всем", - написал один из подписчиков украинской звезды бокса.
Напомним, следующим соперником Усика должен стать британец Дерек Чисора, но стороны пока не подписали контракт.
УНИАН ранее сообщал о том, что промоутер назвал дату боя Усик - Чисора.
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