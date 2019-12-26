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"Талантливый человек талантлив во всем": Усик продемонстрировал навыки жонглирования (видео)

13:02, 26 декабря 2019
Бокс
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Усик продолжает тренировки / фото: BoxingScene

Видео разместил сам экс-абсолютный чемпион мира в Instagram.

Для своего перфоманса Усик использовал ветрозащиты для микрофона.

"Талантливый человек талантлив во всем", - написал один из подписчиков украинской звезды бокса.

Напомним, следующим соперником Усика должен стать британец Дерек Чисора, но стороны пока не подписали контракт.

УНИАН ранее сообщал о том, что промоутер назвал дату боя Усик - Чисора.

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Теги: #Александр Усик